Şeyfi Savaş’tan antrenör adaylarına uygulamalı eğitim

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Semineri devam ediyor.
K.T Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş dün NEU RA 25 Spor Salonu’nda 35 antrenör adayına uygulamalı Eğitim verdi.
E Kademe Antrenör Seminerinde bugün ise Türk Basketbolunun önemli antrenörlerinden Cem Çağal saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu’nda antrenörlere teknik taktik konusunda bilgilendirme yapacak.
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