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Sercem ve Hamit GAÜ’de

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Sercem ve Hamit GAÜ’de
Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) daha önce anlaşma sağladığı Sercem İnancı ve Hamit Çeliktaşlılar’la sözleşme imzaladı.
İki oyuncu bugün attıkları imzalarla GAÜ formasını da ilk kez giydi. İmza töreninde takımın yeni koçu Ahmet Gürel Alp da hazır bulundu.
Girne ekibi bu iki isim yanında Hakan Özkan ile de anlaşma sağlamıştı.
 
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