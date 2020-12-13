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Şentürk: Daha güzel organizasyonlara imza atacağız

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Uraz Şentürk, Açılış Kupası sonrasında değerlendirmelerde bulunurken, “Federasyon olarak sizlere güzel bir atmosfer yaşatmak istedik. Kupaya gösterilen ilgiye teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte daha güzel organizasyonlara imza atacağız.” ifadelerini kullandı

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Şentürk: Daha güzel organizasyonlara imza atacağız
Basketbol Federasyonu Marka Pazarlama ve Süper Lig Sorumlusu Uraz Şentürk, Açılış Kupası final maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Uraz Şentürk’ün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeler şöyle:
“Açılış Kupası boyunca sahayı dolduran tüm sporseverlere teşekkürlerimizi iletiriz. Final maçında saha kapasitesinin dolmasından dolayı içeriye alamadığımız herkesten özür dileriz.
İçinde bulunduğumuz şu pandemi döneminde Basketbol Federasyonu olarak sizlere güzel bir atmosfer yaşatmak istedik. Tüm seyircilere kupa boyunca göstermiş olduğu ilgiden ve tüm basketbol camiasının paydaşlarına teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu ekibi olarak sizlerle birlikte daha da güzel organizasyonlara imza atacağımıza inancımız tamdır.
Açılış Kupası şampiyonu KoopSpor'u tebrik eder, tüm takımları göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarız. Basketbol sizlerle güzeldir.”
 
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