"Şeffaf ve adaletli olacağız"

Basketbol Federasyonunun gerçekleştirdiği genel kurulda 3 başkan adayı yarıştı. 13 kulübün katılımıyla gerçekleşen genel kurulda kazanan, “Basketbol yeni bir başlangıç yapacak.” sloganıyla seçime giren Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonunun yeni başkanı oldu.Başkan olduktan sonra açıklama yapan Orhun Mevlit, şeffaf ve adaletli bir yönetim sergileyeceklerini, tüm basketbol ailesine hizmet vereceklerini söyledi

Basketbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün öğleden sonra gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) gerçekleştirilen kurulda mevcut başkan Ahmet Sütçü, eski başkan Ertuğ Nasıroğlu ve spor adamı Orhun Mevlit başkanlık için yarıştı.

Divan Başkanlığını Sertaç Bozatlı, yardımcılıklarını ise Tamer Bolat, Okan Kandıran’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda 13 üye kulüp oy kullandı.

Faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile geçti

Akdeniz Spor Birliği, Alsancak Belediyesi Spor Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gönyeli Spor Kulübü, Mağusa Gelişim Akademisi, KOOP Spor, Soyer Spor, TED, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi kulüpleri oy kullanan kulüpler oldu.

Olağanüstü Genel Kurul, eski Başkan Ahmet Sütçü’nün faaliyet raporu ve mali raporu okuması ile başlandı. Faaliyet ve mali raporun oy birliği ile onaylandığı genel kurulda, daha sonra seçim öncesi başkan adaylara söz hakkı verildi.

Mevlit 7, Sütçü 3 ve Nasıroğlu 3 oy aldı

Konuşmaların ardından kapalı zarf usulü oylamaya geçildi. Yapılan oylamada sonucunda 7 oy alan Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı seçildi. Oylamada Ahmet Sütçü ve Ertuğ Nasıroğlu 3’er oy alarak seçimi tamamladı.

Mevlit: Şeffaf şekilde çalışacağız

Seçilmesinin ardından kısa bir konuşma yapan Orhun Mevlit, şeffaf ve adaletli bir yönetim sergileyeceklerini, tüm basketbol ailesine hizmet vereceklerini belirterek, 2 başkan adayı ile de işbirliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Orhun Mevlit’in yönetim kurulunda şu isimler görev yapacak:

Orhun Mevlit - Başkan

Metin Ersoy - As Başkan

Ali Tüzünkan (Süreç Geliştirme ve İletişim Sorumlusu)

Uraz Şentürk (Marka Pazarlama ve Süper Lig Sorumlusu)

Çağda Pehlivan (Hukuk Sorumlusu)

Yurdakul Cafer (Basın ve Halka İlişkiler Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu)

Ateş Farisoğlu (Altyapı ve Eğitim Koordinatörü)

Ömer Lütfi Sonuvar (Sayman, Finans)

