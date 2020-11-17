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Sayılar Çelik anısına atıldı

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KKTC Engelliler ile Koopspor, Onursal Başkanı Mustafa Çelik anısına ölümünün dokuzuncu yıl nedeniyle farkındalık maçı oynadılar

Sayılar Çelik anısına atıldı

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Onursal Başkanı Mustafa Çelik anısına ölümünün dokuzuncu yıl nedeniyle bir farkındalık maçında anıldı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekibimiz KKTC Engelliler ile KKTC Basketbolunun önemli takımlarından Koopspor, Mustafa Çelik anısına bir gösteri maçında karşılaştılar. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Mustafa Çelik için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlandı. Maçta Koopspor takımında Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımı oyuncusu İbrahim Yavuz da yer aldı.

Maçı rahmetli Mustafa Çelik’in eşi Özlem Çelik, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Engelliler SporFederasyonu eski başkanları Günay Kibrit ile Tonguç Kotak ve Çelik’le beraber basketbol oynamış isimler izlediler.

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