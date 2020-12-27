Sayı kralı YDÜ

Basketbol Federasyonunun, Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacı taşıyan Açılış Kupası, pandemi süreci sonrasında basketbola olan özlemin bitmesini sağlamıştı.

Kalabalık izleyici kitleleri önünde oynanan Açılış Kupasını Koopspor şampiyon, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci olmuştu.

Açılış Kupasının en çok sayı atan takımı ise Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi maç başına 70 sayı ortalaması ile Açılış Kupasını tamamladı.

