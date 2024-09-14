Şampiyon Gençler Birliği, Kosova yolcusu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol takımı, Prizren’de düzenlenecek sezon öncesi müsabakalara katılma fırsatı bulacak. 2023-2024 Basketbol sezonunu toplam 3 kupayla ve Extend Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Gençler Birliği, 15-20 Eylül tarihleri arasında Kosova’da maçlar yapacak

Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı, Pazar günü Kosova’ya gidiyor. Kosova’dan alınan resmi davetle, 2023-2024 sezonu Şampiyonu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol takımı, Prizren’de düzenlenecek sezon öncesi müsabakalara katılma fırsatı bulacak. 2023-2024 Basketbol sezonunu toplam 3 kupayla ve Extend Büyük Erkekler Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Gençler Birliği, 15-20 Eylül tarihleri arasında Kosova’da maçlar yapacak.

Kasap: Camiamızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz

Takımın koçu Hasan Kasap, sporcuların ve gençlerin uzun zamandır dış temas hasreti çektiğini belirterek, şampiyonluk sonrası alınan davet için katkı koyan herkese teşekkür etti. Kasap, "Kosova'da hem kulübümüzü hem de camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Yılmabaşar: Spor Dairesi Dış temaslara katkı yapmalı, spor ambargosu kırılmalı

Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar ise, aldıkları uluslararası davete icabet edeceklerini ve tüm masrafları kendi bütçeleri ile sponsorlardan karşılayacaklarını açıkladı. Yılmabaşar, takımın Pazar günü Priştine’ye uçacağını ve önümüzdeki hafta Kosova’da maçlar oynayacaklarını aktardı. Ayrıca, spor ambargosunun aşılması için Spor Dairesi’nin dış temaslara katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Yılmabaşar, "Basketbol’da uzun süreden sonra ilk kez takım düzeyinde bir dış temas kuruldu. Bu durum, Kıbrıslı Türk kulüplerinin ve sporcularının ufkunu açacak" ifadelerini kullandı.

