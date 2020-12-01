Şahinsoy: Final oynamak istiyoruz

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarının yer aldığı Açılış Kupası’nda grubu ikinci sırada tamamlayan Hacıganimler Soyer koçu Ahmet Şahinsoy, 5 maçta 4 galibiyet alan takımını ve son oynadıkları YDÜ maçını yorumladı.Şahinsoy, sıralamada ilk ikiyi belirleyecek YDÜ maçını az bir farkla kaybettiklerini, deplasman öncesi idman istekleri olduğunu ancak pandemi dolayısı ile bu şansın kendilerine verilmediğini, bunun da faul atış ve üçlük yüzdelerinin düşük olmasını getirdiğini ifade etti.Genç çalıştırıcı yarı finalde eşleştikleri Koopspor’un yıllardır finallere alışkın ve kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip olduğuna işaret ederek, koç Emrah Güven’in takımını yıllardır başarı ile idare ettiğine vurgu yaptı.Rakiplerinin kendilerini yenerek rövanşı almak ve finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarından emin olduğunu aktaran Ahmet Şahinsoy, “Biz de ödevimize çalışıp maça hazırlanacağız. Final oynamak istiyoruz ve bunun için çalışacağız. Önümüzde zaman var ve takımıma inanıyorum. Bir kez daha galip gelerek finale yükselmek istiyoruz.” dedi.