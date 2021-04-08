Saha eğitimi başladı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla düzenlediği hakem kursundasaha eğitimi aşamasına geçildi. Saha eğitiminin ardından ise fiziksel eğitime geçilecek.
Aday hakemlerdüdük çalma ve uygulama pratiği üzerine eğitime başladılar. MHK eğitmeni Okan Kandıran nezaretinde gerçekleştirilen saha eğitimleri programlanan şekilde devam edecek. Eğitimde üçüncü aşama olan fiziksel eğitimler başlatılarak kondisyona yönelik program uygulanacak.
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