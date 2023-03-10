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RDÜ ikinci devrede açıldı

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METGİN sponsorluğunda düzenlenen Ünilig’de, zirveyi ilgilendiren önemli maçta Rauf Denktaş Üniversitesi konuk ettiği DAÜ karşısında ilk devreyi geride tamamlamasına karşın karşılaşmayı 76-61 kazanmayı başardı

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RDÜ ikinci devrede açıldı
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig, zirveyi ilgilendiren önemli bir maçla devam etti. 6 maçta 4 galibiyeti bulunan Rauf Denktaş Üniversitesi(RDÜ) ile 3 galibiyetliDAÜ’nün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelesinin kazananı 76-61’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.
Maç öncesinde Metgin firması tarafından izleyicilere güne özel hediyelerin verildiği mücadeleye iyi başlayan DAÜ ilk periyodu ve devreyi önde tamamladı. 6 sayı geride başladığı ikinci yarıda istediği oyunu ortaya koyan RDÜ, karşılaşmayı 76-61 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 5’e yükseltti.
RDÜ’de Baker ve İlenekhian 19’ar sayı üretirken, DAÜ’nün en skorer ismi 14 sayı atan Arda Göztaşı oldu.
 
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