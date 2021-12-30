RDÜ çıkışta

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ÜNİLİG mücadelesi sürüyor. Ligin beşinci hafta mücadelesinde Çarşamba günü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşılaştı. UKÜ Arena’da yer alan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 70-55’lik skorla RDÜ oldu. Üst üste üçüncü galibiyetini alan RDÜ, kötü başladığı ligde çıkışını devam ettirdi.

İlk periyodu 15-13 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanan müsabakada RDÜ 31-24’lük üstünlükle soyunma odasına girdi. Üçüncü periyotta farkı açan RDÜ son periyoda 51-32’lik skor avantajı ile girerken son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyerek mücadeleyi 70-55 kazandı. UKÜ’den Ramzi Qumsiesh 26 sayı ile müsabakanın en skorer ismi olurken, RDÜ’den James Bestman Jr ise 23 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak mücadeleyi tamamladı.



