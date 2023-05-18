Prolig’de finalin adı belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de yarı final serileri tamamlandı ve Koopspor’la GAÜ finale yükselen takımlar oldu. Klasmanı lider tamamlayan Koopspor, eşleştiği Savoy Marmara’yı 3-0 ile elerken, GAÜ de CaesarG.Birliği’ni 3-1’le geçerek finale yükseldi.
KOOPSPOR KAYIPSIZ FİNALDE: 72-51
Klasmanda oynadığı 8 maçı kazanarak yarı finale gelen Koopspor, ilk 2 maçı kazandığı Savoy Marmara karşısında üçüncü maçtan da galip ayrılarak finale yükseldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 15 sayı ile önde kapatan Lefkoşa ekibi, soyunma odasına da 40-31 önde girdi. Yakaladığı farkın rahatlığı ile ikinci yarıda da kontrolü elinde tutan Koopspor, mücadeleden 71-52 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı. Koopspor’da maçın ve takımın en skorer oyuncusu 23 sayı ile oynayan TyrellCorbin oldu.
GAÜ EVİNDE KAZANDI VE FİNALE YÜKSELDİ: 70-52
Oynanan ilk 3 maçta deplasman takımlarının galip geldiği GAÜ-CaesarG.Birliği eşleşmesinde dördüncü maç Girne’de oynandı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve GAÜ’nin 2-1’le başladığı maçta Girne ekibi kazanmayı başararak seriyi 3-1’e getirdi ve finalde Koopspor’un rakibi oldu.
İlk periyodu 10, devreyi de 14 sayı önde tamamlayan Girne ekibi, üçüncü periyotta biraz tökezlese de son periyoy yeniden toparlandı ve mücadeleden 70-52 üstün ayrıldı. İlk iki galibiyetini İskele’de alan GAÜ, evindeki bu maçı da kazanarak adını finale yazdırdı. GAÜ’dePraiseOkafor 21 sayı 13 ribaunt ile maçı tamamlayarak galibiyetin mimarlarından oldu.
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