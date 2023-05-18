banner913
banner932
CTP’nin adayı Özuslu
CTP’nin adayı Özuslu
15 0
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
10 0
 
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
29 0
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
22 0
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
22 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
35 0
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
19 0
banner915

Prolig’de finalin adı belirlendi

banner476

Basketbol Prolig’de yarı final serilerinde rakibi Savoy Marmara’ya 3-0 üstünlük sağlayan Koopspor ve CaesarG.Birliği’ni 3-1’le geçen GAÜ takımları finalde karşılaşacaklar

banner825
Prolig’de finalin adı belirlendi
banner931
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de yarı final serileri tamamlandı ve Koopspor’la GAÜ finale yükselen takımlar oldu. Klasmanı lider tamamlayan Koopspor, eşleştiği Savoy Marmara’yı 3-0 ile elerken, GAÜ de CaesarG.Birliği’ni 3-1’le geçerek finale yükseldi.
KOOPSPOR KAYIPSIZ FİNALDE: 72-51
Klasmanda oynadığı 8 maçı kazanarak yarı finale gelen Koopspor, ilk 2 maçı kazandığı Savoy Marmara karşısında üçüncü maçtan da galip ayrılarak finale yükseldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 15 sayı ile önde kapatan Lefkoşa ekibi, soyunma odasına da 40-31 önde girdi. Yakaladığı farkın rahatlığı ile ikinci yarıda da kontrolü elinde tutan Koopspor, mücadeleden 71-52 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı. Koopspor’da maçın ve takımın en skorer oyuncusu 23 sayı ile oynayan TyrellCorbin oldu.
GAÜ EVİNDE KAZANDI VE FİNALE YÜKSELDİ: 70-52
Oynanan ilk 3 maçta deplasman takımlarının galip geldiği GAÜ-CaesarG.Birliği eşleşmesinde dördüncü maç Girne’de oynandı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve GAÜ’nin 2-1’le başladığı maçta Girne ekibi kazanmayı başararak seriyi 3-1’e getirdi ve finalde Koopspor’un rakibi oldu.
İlk periyodu 10, devreyi de 14 sayı önde tamamlayan Girne ekibi, üçüncü periyotta biraz tökezlese de son periyoy yeniden toparlandı ve mücadeleden 70-52 üstün ayrıldı. İlk iki galibiyetini İskele’de alan GAÜ, evindeki bu maçı da kazanarak adını finale yazdırdı. GAÜ’dePraiseOkafor 21 sayı 13 ribaunt ile maçı tamamlayarak galibiyetin mimarlarından oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.