Potanın finaline büyük ilgi oldu

Basketbolda Koopspor ile YDÜ arasındaki final serisi son maçı spor severler tarafından büyük ilgi görürken, bir kısım basketbol sever kapıdan geri çevrilmek durumunda kaldı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi, harika bir final ile sona ererken, özellikle Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki serinin son maçına ilgi büyük oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda belirli bir kitle pandemi kuralları çerçevesinde müsabakayı yerinde izlerken, bir kısım basketbol sever kapıdan geri çevrilmek durumunda kaldı. Federasyonun bu yıl hayata geçirdiği, müsabakaların YouTube üzerinden canlı yayınlanması ise bir diğer büyük ilgi gören yenilik oldu.

Pandemi kuralları uygulandı

Koopspor’un Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan serinin beşinci maçında galip gelerek seriyi 3-2’ye taşıması ve sezonu şampiyonlukla tamamlaması ile Büyük Erkekler Ligi sona ermiş oldu. Final serisinin son maçına ise ilgi oldukça büyüktü. Pandemi kuralları çerçevesinde 2 bin kişi kapasitesi olan Atatürk Spor Salonu’nun üçte birlik kısmına seyirci alımı yapıldı. Müsabakayı salondan izlemek isteyen birçok kişi ise kurallar nedeniyle kapıdan geri çevrilmek durumunda kaldı.

İlgi memnun etti

Müsabaka girişi esnasında pandemi kuralları kapsamında izleyicilerin kaydı alındı, maske zorunluluğu kuralı uygulandı ve ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Federasyonun ev sahibi Koopspor ile gerçekleştirdiği ortak organizasyona gösterilen büyük ilgi camiayı memnun etti. Karşılaşmayı Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra spordan da sorumlu bakan olan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da tribünden takip etti. Saner ve Arıklı, finale olan yoğun ilgiden etkilendi.

Canlı yayınlar binlerce kişiye ulaştı

Basketbol Federasyonu’nun bu yıl bir ilki gerçekleştirerek müsabakaları YouTube üzerinden canlı yayınlaması da büyük ilgi gören adımlardan oldu. Özellikle müsabakaları binlerce kişi federasyonun KKTCBF TV kanalından takip etti. Canlı skor, 24 saniye ve süre gibi birçok yenilik içeren YouTube yayını da aynı zamanda Havadis, Kıbrıs Postası ve Haber Kıbrıs gibi dijital medya platformlarından canlı yayınlandı.

Spor severlerin canlı olarak veya daha sonra tekrardan izleyebileceği KKTCBF TV’de yayınlanan maçların önümüzdeki dönemlerde de yeniliklerle beraber devam edeceği belirtildi.

