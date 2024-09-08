Potada yeni sezon Ekim’de başlıyor

Basketbolda sezonun Ekim ayında U 18 Erkekler ve U 14 Erkekler Ligiyle başlayacağı açıklandı

Basketbol Federasyonu, kulüp antrenörleri ile 2024-2025 sezonunun planlamasını kulüp antrenörleri ile konuştu.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokul/Lise binasında gerçekleşen toplantıda Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan ile yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz toplantıda yeni sezon ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yılmaz sezonun Ekim ayında U 18 Erkekler ve U 14 Erkekler Liginde başlayacağını açıkladı.

ERKEKLER LİGİ’NDE İLK BULUŞMA CUMHURİYET KUPASI’NDA

Erkekler Ligi 15 Kasım Cumhuriyet Kupası’nda olacak. Ayrıca Erkeklerde Federasyon Kupası Kasım ayında yapılacak.

U 12 LİGİ VEDAT KANER VAKFI SPONSÖRLÜĞÜNDE YAPILACAK

U 12Easy Ligin de cumartesi günleri yapılacağı açıklandı. U 10 Junior Lig ise Haziran ayında yapılacak.

4 AYRI TURNUVA

Geçmiş yıllarda gerçekleşen Urcan Vangöl, Levent SOYKUT, M.Ali Aksay ve Attila Topaloğlu anı turnuvaları alt yapılarda yeniden programa konuldu. Mali genel kurul Eylül ortasında Basketbol Federasyonu ayrıca Eylül ayı ortasında malı genel kurulu gerçekleştirecek.

