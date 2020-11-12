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Potada U20 Kadınlar ve U17 Erkekler Ligi hayata geçiriliyor

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Potada U20 Kadınlar ve U17 Erkekler Ligi hayata geçiriliyor
KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kendilerine gelen talepler nedeniyle U20 Kadınlar Ligi ve U17 Erkekler Ligi’ni en kısa sürede hayata geçirme adına çalışma başlattı. Ülkedeki Covid-19 vakalarının durumunun şu anda söz konusu ligleri oynatma için uygun olduğu, altyapılardaki diğer yaş gruplarının da ülkedeki vaka sayılarının seyri dikkate alınarak Aralık ayında değerlendirileceği açıklandı. U20 Kadınlar Ligi ve U17 Erkekler Ligi ile ilgili takvim ve diğer konuları görüşmek üzere cumartesi günü toplantı gerçekleştirilecek.
 
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