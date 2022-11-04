Potada U15 Ligi iki grupta devam ediyor

Basketbol U15 Ligi’nde ikinci hafta maçları biri dışında tamamlanırken, iki ayrı grupta mücadele sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun iki ayrı grupta oynattığı Erkekler U15 Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Beyaz Grup’ta Girne Amerikan Üniversitesi ilk 2 maçını galip tamamlarken, aynı başarıyı Kırmızı Grup’ta mücadele eden Koopspor da elde etti.

BEYAZ GRUP

Erkekler U15 Ligi Beyaz Grup’ta ilk hafta ertelenen Marmara-Soyerspor B maçı dışında ilk 2 haftadaki maçlar tamamlanırken, 2 maçlarını da kazanan Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi zirvede yer alıyor. Erteleme maçı olan Marmara-Soyerspor B, 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacak.



2.Hafta Oynanan Maçlar:

GAÜ-Soyerspor B: 58-43

Koopspor B-TED: 46-20

Marmara-Ceasar L.G. Birliği: 17-66



3.Hafta Maç Programı:

10 Kasım Perşembe 19.00 C.L. G. Birliği-GAÜ İskele Spor Salonu

11 Kasım Cuma 17.00 TED-Marmara TED Koleji Spor S.

12 Kasım Cumartesi 15.00 Soyerspor B-Koopspor BNecati Taşkın S.S



Beyaz Grup Puan Durumu:

Takım O G M P

1-Ceasar L. G.Birliği 2 2 - 4

1-GAÜ 2 2 - 4

3-Koopspor B 2 1 1 3

4-TED 2 - 2 2

5-Soyerspor B 1 - 1 1

6-Marmara 1 - 1 1



KIRMIZI GRUP

Erkekler U15 Ligi Kırmızı Grup’ta ikinci haftanın kapanış maçı yarın (5 Kasım Cumartesi) YDÜ ile Alsancak Belediyesi arasında oynanacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Koopspor lider durumda bulunurken, YDÜ ve Alsancak Belediyesi oynadıkları ilk hafta maçlarında galip gelen takımlar olarak yer alıyor.



2.Hafta Oynanan Maçlar:

DAÜ-Koopspor: 23-88

Soyerspor-Akdeniz S.B: 73-37

YDÜ-Alsancak Bld: (5 Kasım)



3.Hafta Maç Programı:

8 Kasım Salı 18.00 Koopspor-Soyerspor Atatürk S.Salonu

9 Kasım Çarşamba 18.00 Alsancak-DAÜ Ertuğrul Apakan S.S.

9 Kasım Çarşamba 20.00 Akdeniz S.B-YDÜ Ertuğrul Apakan S.S.



Kırmızı Grup Puan Durumu:

Takım O G M P

1-Koopspor 2 2 - 4

2-Soyerspor 2 1 1 3

3-YDÜ 1 1 - 2

4-Alsancak B. 1 1 - 2

5-Akdeniz S.B. 2 - 2 2

6-DAÜ 2 - 2 2

