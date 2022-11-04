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Potada U15 Ligi iki grupta devam ediyor

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Basketbol U15 Ligi’nde ikinci hafta maçları biri dışında tamamlanırken, iki ayrı grupta mücadele sürüyor

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Potada U15 Ligi iki grupta devam ediyor
KKTC Basketbol Federasyonu’nun iki ayrı grupta oynattığı Erkekler U15 Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Beyaz Grup’ta Girne Amerikan Üniversitesi ilk 2 maçını galip tamamlarken, aynı başarıyı Kırmızı Grup’ta mücadele eden Koopspor da elde etti.
BEYAZ GRUP
Erkekler U15 Ligi Beyaz Grup’ta ilk hafta ertelenen Marmara-Soyerspor B maçı dışında ilk 2 haftadaki maçlar tamamlanırken, 2 maçlarını da kazanan Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi zirvede yer alıyor. Erteleme maçı olan Marmara-Soyerspor B, 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacak.
 
2.Hafta Oynanan Maçlar:
GAÜ-Soyerspor B:       58-43
Koopspor B-TED:                 46-20
Marmara-Ceasar L.G. Birliği:          17-66
 
3.Hafta Maç Programı:
10 Kasım Perşembe      19.00 C.L. G. Birliği-GAÜ      İskele Spor Salonu
11 Kasım Cuma            17.00 TED-Marmara              TED Koleji Spor S.
12 Kasım Cumartesi     15.00 Soyerspor B-Koopspor BNecati Taşkın S.S
 
Beyaz Grup Puan Durumu:
Takım                           O       G       M      P
1-Ceasar L. G.Birliği     2       2       -        4
1-GAÜ                          2       2       -        4
3-Koopspor B               2       1       1       3
4-TED                           2       -        2       2
5-Soyerspor B              1       -        1       1
6-Marmara          1       -        1       1
 
KIRMIZI GRUP
Erkekler U15 Ligi Kırmızı Grup’ta ikinci haftanın kapanış maçı yarın (5 Kasım Cumartesi) YDÜ ile Alsancak Belediyesi arasında oynanacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Koopspor lider durumda bulunurken, YDÜ ve Alsancak Belediyesi oynadıkları ilk hafta maçlarında galip gelen takımlar olarak yer alıyor.
 
2.Hafta Oynanan Maçlar:
DAÜ-Koopspor:                    23-88
Soyerspor-Akdeniz S.B:                  73-37
YDÜ-Alsancak Bld:               (5 Kasım)
 
3.Hafta Maç Programı:
8 Kasım Salı                 18.00 Koopspor-Soyerspor    Atatürk S.Salonu
9 Kasım Çarşamba       18.00 Alsancak-DAÜ             Ertuğrul Apakan S.S.
9 Kasım Çarşamba       20.00 Akdeniz S.B-YDÜ        Ertuğrul Apakan S.S.
 
Kırmızı Grup Puan Durumu:
Takım                           O       G       M      P
1-Koopspor                  2       2       -        4
2-Soyerspor                  2       1       1       3
3-YDÜ                          1       1       -        2
4-Alsancak B.               1       1       -        2
5-Akdeniz S.B.              2       -        2       2
6-DAÜ                          2       -        2       2
 
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