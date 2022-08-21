Potada U-17’de finalin adı: YDÜ – MGA

Basketbol U 17 Erkekler Ligi’nde yarı final mücadelesinde YDÜ rakibi Akdeniz Spor Birliği’ni, MGA ise rakibi Koopspor’u yenerek finale yükseldiler

Basketbol U 17 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi finale yükseldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği’ni 52 sayı farkla 92-40 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

YDÜ’de Gökhun 18 sayı ve Enes de 14 sayı 10 ribaunt ile maçta öne çıkan isimler oldular.

Yarı finalin çekişmeli maçında ise Mağusa Gelişim Akademisi, Koopspor’u 84-82 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Mağusa Gelişim Akademisi güçlü rakibi karşısında son bölümü iyi oynadı ve maçı da 84-82 kazandı ve finale yükseldi.

Koopspor adına 54 sayı atan Halil’’in çabası etkili olamazken MGA’da ise Utku, Ersoy, Ulaş ve Ardacan çift haneli sayılar atarak maçın kazanılmasında önemli rol oynadılar.

U 17 Erkekler Ligi final serisi bugün başlıyor.

İki maç kazanım esasına göre oynanacak olan serinin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi bugün saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

