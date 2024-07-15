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Potada sezonun son şampiyonu Levent

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Potada sezonun son şampiyonu Levent
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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde Levent şampiyon oldu.
Final serisinin ikinci maçında Levent Gelişim karlşısında 65-36 galip gelen Levent seriyi 2-0 kazanarak sezonun son şampiyonu oldu.
Karşılaşma sonunda şampiyon Levent’e kupasını Basketbol Federasyonu Başanı Ertuğ Nasıroğlu, ikinci Levent Gelişim’e ise Asbaşkan Behzat Özçete verdi.
 
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