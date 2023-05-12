Potada Kadınlar Açılış Kupası bu akşam

KKTC Basketbol Federasyonu, kadın basketbolunun gelişimine dair gerçekleştirdiği hamlelere bir yenisini ekliyor. Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) sponsorluğunda organize edilen GİKAD Kadınlar Açılış Kupası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geliyor. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda bu akşam yer alacak mücadele saat 19.00’da başlıyor.



Şöhretler renk katacak



Basketbol Federasyonu bir şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığı organizasyonda kadın basketbolumuzun önemli değerlerini şöhretler maçı ile bir araya getiriyor. Final maçı öncesinde, saat 18.30’da başlayacak şöhretler maçının renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Şöhretler maçında yer alacak isimler şu şekilde:



Ayten Gazi

Ayşen Kofalı

Tanyel Güvensoy Çerkez

Melis Güvensoy

Damla Öneri

Ulaş Azer

Şerife Kanlı

Faika Köker Hakverdi

Marina Kamkam

Emete Anıl

Damla Türken

Havva Arabacıoğlu

Seral Tan

Meliz Özkıraç

Didem Kaner

Leman Çavuşoğlu

Gönül Özkan

Eda Türmen Kutruza

Gülşah Sanver Manavoğlu

Lal Kaner

Gizem Özkıraç