banner913
banner932
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
6 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
4 0
 
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
9 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
12 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
34 0
banner915

Potada Kadınlar Açılış Kupası bu akşam

banner476

banner825
Potada Kadınlar Açılış Kupası bu akşam
banner931
KKTC Basketbol Federasyonu, kadın basketbolunun gelişimine dair gerçekleştirdiği hamlelere bir yenisini ekliyor. Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) sponsorluğunda organize edilen GİKAD Kadınlar Açılış Kupası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geliyor. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda bu akşam yer alacak mücadele saat 19.00’da başlıyor.

Şöhretler renk katacak

Basketbol Federasyonu bir şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığı organizasyonda kadın basketbolumuzun önemli değerlerini şöhretler maçı ile bir araya getiriyor. Final maçı öncesinde, saat 18.30’da başlayacak şöhretler maçının renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.
Şöhretler maçında yer alacak isimler şu şekilde:

Ayten Gazi
Ayşen Kofalı
Tanyel Güvensoy Çerkez
Melis Güvensoy
Damla Öneri
Ulaş Azer
Şerife Kanlı
Faika Köker Hakverdi
Marina Kamkam
Emete Anıl
Damla Türken 
Havva Arabacıoğlu
Seral Tan
Meliz Özkıraç
Didem Kaner
Leman Çavuşoğlu
Gönül Özkan
Eda Türmen Kutruza
Gülşah Sanver Manavoğlu
Lal Kaner
Gizem Özkıraç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.