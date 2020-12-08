Potada heyecan sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda yarı finaller yarın ve Perşembe, final ise Cumartesi oynanacak. Grup aşamasında ilk 4’e kalan takımların mücadele edeceği yarı final maçlarının ilki yarın (9 Aralık Çarşamba) Hacıganimler Soyer ile Koopspor arasında oynanacak.

Final maçı Cumartesi

10 Aralık Perşembe akşamı ise YDÜ-GAÜ maçı yapılacak. Bu maçların galipleri 12 Aralık Cumartesi akşamı Açılış Kupası’nı müzesine götürmek için parkeye çıkacak. Tüm maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.



Program:

9 Aralık Çarşamba

19.00 - H.Soyer-Koopspor



10 Aralık Perşembe

19.00 - YDÜ-GAÜ



12 Aralık Cumartesi

17.00 - Final

