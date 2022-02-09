Potada gurur veren neticeler

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri tarafından organize edilen Türkiye Bölge Şampiyonalarına katılan sporcularımız başarılı neticeler almaya devam ediyor. İlk gün U14 Erkekler Federasyon karmasının aldığı galibiyetin ardından bugün de 2 güzel netice geldi.

U 14 ERKEKLER İKİDE İKİ YAPTI

İlk maçını kazanan U14 Erkek takımımız ise ikinci maçını bugün oynadı ve Talas Bahçelievler GSK Kayseri takımını 64-51 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Bu sonuçla grup birinciliğini kazanan federasyon karmamız Cuma gün oynanacak maçların ardından çapraz eşleşme ile diğer grubun ikincisi ile karşılaşacak.

KIZLARIMIZ İLK MAÇINI KAZANDI

Kayseri’de yer alan U 14 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, ilk maçında karşılaştığı Gaziantep GSK karşısında 96-44 galip geldi. Leventspor ikinci maçını 10 Şubat Perşembe (yarın) Nevşehir ekibi ile yapacak.

U 14 Erkek Takımı’nın antrenörlüğünü Ahmet Dağer ve Tufan Akansoy yaparken, Leventspor’un antrenörlüğünü Ayşe Günerman Özılgaz yürütüyor.



