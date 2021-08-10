Potada Final serisi heyecanlı başladı

Erkekler U20 Pro TemizLig’de final serisi ilk maçında rakibi DAÜ’yü tek sayı farkla mağlup eden YDÜ 1-0 öne geçti

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler U20 Pro TemizLig’de Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki final serisi başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan serinin ilk maçını YDÜ tek sayı farkla 68-67 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.Mücadelenin ilk periyodu 20-18 YDÜ lehine tamamlanırken, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyan DAÜ soyunma odasına 38-45 üstün girdi. Üçüncü periyotta YDÜ’nün farkı azaltma ve öne geçme çabaları sonuç verirken YDÜ son periyoda 55-49 üstünlükle girdi. Çekişmenin yaşandığı son periyot sonunda rakibini tek sayı farkla 68-67 mağlup etmeyi başaran YDÜ, seride 1-0 öne geçti.Serinin ikinci karşılaşması 12 Ağustos Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak. YDÜ galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Seriye eşitlik gelmesi halinde üçüncü ve son karşılaşma 13 Ağustos Cuma günü yine Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak ve ligin şampiyonu belli olacak.