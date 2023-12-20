Potada basketler BRT için atılıyor

Bayrak Radyosunun 60’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen, Tek Ruh Tek Zafer temasıyla gerçekleştirilen BRT U16 Kadınlar Basketbol Şampiyonası dün (Çarşamba) sabah 9.30'da açılış konuşmaları ile start aldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada Bayrak radyosunun Kıbrıs Türklerinin sesi olduğuna dikkat çekerek en sıkıntılı zamanda Kıbrıslı Türklere ışık olduğunu vurguladı.
Böylesi organizasyonların önemine de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar emeği geçenleri kutladı.
BRT Müdürü Meryem Özkurt da açılışta yaptığı konuşmada Bayrak Radyosunun kuruluşunun 60. Yıl etkinlikleri çerçevesinde sanatsal etkinliklerin yanında sportif etkinlikler de düzenleyerek spora verdikleri öneme dikkat çekti.
Özkurt birçok branşta yapılan sportif etkinliklere bugün Basketbolun da eklendiğini söyleyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
İki gün sürecek turnuvanın ilk gününde, 4 karşılaşma oynanacak.
Levent Spor tesislerinde yer alan ilk gün maçların ardından bugün oynanacak final ve saat 14:00’de gerçekleşecek ödül töreni ile organizasyon tamamlanmış olacak.
Organizasyona Türkiye’den Daçka Şerifali Spor Kulübü, Azerbaycan’dan Azstars Basketbol Kulübü ve KKTC’den Levent Spor Kulübü U-16 Kız Basketbol takımları katılırken bugün saat 12:00’de oynanacak final maçı ile 14:00’te yapılacak ödül töreni de BRT’den canlı olarak yayınlanacak.
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