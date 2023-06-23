Polis Örgütünün Kuruluşunun 59’uncu yıldönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Basketbol Turnuvası final maçı öncesinde, Polis Mensupları ile Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı empati maçı yaptı. Karşılaşma öncesi konuşan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet AKDENİZ, Polis Teşkilatının, böylesi anlamlı bir organizasyonda engellilere yer vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan AKDENİZ ayrıca, engellilerin hayata tutunma adına spora bir tutku olarak devam ettiklerini, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile hem ülkemizde hem de yurt dışında temsiliyet gösterdiklerini belirtti. Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’nin de yer aldığı karşılaşma, dostluk havası içerinde gerçekleşti. Karşılaşma sonrası PGM KUNİ, maç anısına KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet AKDENİZ’e plaket, oyunculara ise olarak madalya takdim ederek organizasyona kattıkları değerden dolayı teşekkür etti.