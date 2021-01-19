Pirgalıoğlu: MHK’da hiç doküman yok

MHK’nin yeni başkanı Timuçin Pirgalıoğlu, “MHK’yı bulduğumuz tablo; boş bir dükkan gibiydi. Kurumsal olarak, hiçbir doküman bulunmamaktadır. Lisanslı hakemlerin kim olduğu bile belli değildir.9 yılda sadece 2 hakem yetiştirildi.” açıklamasını yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu, son günlerde yaşanan gelişmeler yanında yeni Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) tanıtımını yaptığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan MHK’nin yeni başkanı Timuçin Pirgalıoğlu ise basketbolun içinden gelmediği yönündeki eleştirilerin kişisel olarak kendisini üzüldüğünü, hukuki tartışma yapılacak bir konu olmadığını, kendisinin de yıllarca basketbol adına çalışmış bir kişi olduğunu belirtti.

“Münferit bir açıklama yapıldı.Katılan hakemimiz diğer hakemlerle istişare etmediğini söylemesine rağmen tüm hakemler adına biz maça çıkmayacağız diye yansıdı ve bu da gerçeği yansıtmadı.

“MHK’da hiçbir doküman yok”

Pirgalıoğlu, “MHK’yı bulduğumuz tablo; boş bir dükkan gibiydi. Kurumsal olarak, hiçbir doküman bulunmamaktadır. Lisanslı hakemlerin kim olduğu bile belli değildir.

Ortada bir düzensizlik var ve yıllarca bir şekilde devam etti. İşler yürüyorsa sorgulanmıyor.Netice odaklı bir toplumuz. Ortada düzeni olmayan bir yerin düzenini bozma suçlaması var.” dedi. “Doğru bir düzen altında yapılması için önce çalışmalıyız.

1 ay içinde MHK yönetmeliğini hazırlayacağız. Önce biz ödevimizi yapalım, mutlu olmadım diyenlerin hür iradesidir, yapmazlar.Eski çalıştığımız hakemler de belki aramıza dönecektir. 9 yılda sadece 2 hakem yetiştirildi. Bu durumu değiştireceğiz” dedi.

