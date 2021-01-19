Pehlivan: Eski MHK ‘Bize soru soramazsınız’ yaklaşımındaydı

KKTC Basketbol Federasyonu, son günlerde yaşanan gelişmeler yanında yeni Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) tanıtımını yaptığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan yönetim kurulu Üyesi Av.Çağda Pehlivan ise bir federasyonda yönetim, denetim, disiplin ve MHK kurullarının başkanın altında yer aldığını vurguladı.

Eski MHK’da yer alanların ‘Bize soru soramazsınız’ diye bir yaklaşım sergilemesiyle bu durumların ortaya çıktığını belirten Pehlivan, başkanın neler oluyor diye sormasının müdahale olarak algılandığını, bu süreçte eski başkan Soner Evitan’ın görevden kendisinin ayrılmak istediğini söyledi.

Pehlivan, yeni atanan MHK’nin neden tartışıldığını anlamadığını belirterek, tüm hakemlerin değerli olduğunu vurguladı.

