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Parkede U-16’da ilk maç Koop’un

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Parkede U-16’da ilk maç Koop’un
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Basketbol U 16 Kızlar Ligi bu gece oynanan tek maçla başladı.
Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Koopspor, deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 53-21 galip ayrıldı.
 
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