Nusret Sırdar, hakemlerle buluştu

Basketbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına getirilen Nusret Sırdar hakemlerle bir araya geldi.

Nusret Sırdar ve ekibi ile birlikte TED Koleji Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya 50 hakemden 35’i katıldı.15 hakem de mazaretleri nedeniyle toplantıda yer almadı.

Bu arada geçtiğimiz dönem Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapan Eser Taçoy’a, Nusret Sırdar tarafından plaket verildi.

