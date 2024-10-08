banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
36 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
74 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
32 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
32 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
35 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
52 0
banner1032

Nusret Sırdar, hakemlerle buluştu

banner1020

banner1045
Nusret Sırdar, hakemlerle buluştu
banner971
Basketbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına getirilen Nusret Sırdar hakemlerle bir araya geldi.
Nusret Sırdar ve ekibi ile birlikte  TED Koleji Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya 50 hakemden 35’i katıldı.15 hakem de mazaretleri nedeniyle toplantıda yer almadı.
Bu arada geçtiğimiz dönem Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapan Eser Taçoy’a, Nusret Sırdar tarafından plaket verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.