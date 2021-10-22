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NBA tarihinin en iyileri açıklandı

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyeleri açıklandı

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NBA tarihinin en iyileri açıklandı
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NBA, 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi.
Bill Russell, BobCousy, George Mikan ve BobPettit, NBA'in dört listesinde de yer almayı başardı.
Aktif kariyerlerini sürdüren GiannisAntetokounmpo, CarmeloAnthony, StephenCurry, AnthonyDavis, KevinDurant, James Harden, LeBron James, KawhiLeonard, DamianLillard, Chris Paul ve RussellWestbrook, listede kendilerine yer buldu.
Ligin internet sitesinden açıklanan liste şu isimlerden oluşuyor:
Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, GiannisAntetokounmpo, CarmeloAnthony, NateArchibald, Paul Arizin, Charles Barkley, RickBarry, Elgin Baylor, Dave Bing, LarryBird, KobeBryant, WiltChamberlain, BobCousy, DaveCowens, BillyCunningham, StephenCurry, AnthonyDavis, DaveDeBusschere, ClydeDrexler, Tim Duncan, KevinDurant, Julius Erving, PatrickEwing, Walt Frazier, KevinGarnett, George Gervin, Hal Greer, James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, JasonKidd, AllenIverson, KawhiLeonard, DamianLillard, JerryLucas, Karl Malone, MosesMalone, Pete Maravich, BobMcAdoo, KevinMcHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monroe, Steve Nash, Dirk Nowitzki, ShaquilleO’Neal, HakeemOlajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, BobPettit, Paul Pierce, ScottiePippen, WillisReed, Oscar Robertson, David Robinson, DennisRodman, Bill Russell, DolphSchayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, NateThurmond, WesUnseld, DwyaneWade, Bill Walton, Jerry West, RussellWestbrook, LennyWilkens, DominiqueWilkins, James Worthy.
 
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