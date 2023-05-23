NBA Ligi’nde ilk finalist Denver Nuggets

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 113-111 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 kazanan Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı finali dördüncü maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı ağırladı.

Seride 3-0 geride olan Los Angeles Lakers, maça etkili başladı. NBA'deki 20'inci sezonunu oynayan Lebron James, maçın ilk yarısında 30 sayı attı.

İlk yarıda hem hücumda hem savunmada başarılı olan Lakers, devre arasına 73-58 önde girdi.

İkinci yarıda ise Denver Nuggets oyuna ağırlığını koydu. Sırp yıldız Nikola Jokiç, sayı ve asistleri ile takımını maça ortak etti.

Üçüncü çeyreğin sonlarında Denver Nuggets, ilk kez öne geçti.

AnthonyDavis'ten beklediği verimi alamayan Lakers, güçlü rakibi karşısında oyun hakimiyetini kaybetti.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta son bir dakikaya 111-111 beraberlikle girildi.

Denver Nuggets, Jokiç'in basketi ile durumu 113-111 yaptı.

Ancak Lebron James, son iki atışını kaçırınca Denver Nuggets maçtan 113-111 galip ayrıldı.

Lakers'ı 4-0'lık skor ile eleyen Nuggets, 47 yıllık tarihinde ilk kez konferans şampiyonu olup adını NBA finaline yazdırdı.

Lebron James 40 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Nikola Jokiç ise maçı 30 sayı, 14 ribaund ve 13 asist ile tamamlayarak playofflardaki sekizinci tripledouble'ını yaptı.

Sırp yıldız böylece 1967 yılında WiltChamberlain'ın kırdığı rekoru da egale etmiş oldu.

Nuggets, NBA finalinde Miami Heat Boston Celtics eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Final mücadelesi 1 Haziran'da başlayacak.

