banner913
banner932
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
11 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
19 0
 
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
22 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
57 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
30 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
33 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
23 0
banner1032

Nasıroğlu: Yıpranmış bir federasyonu ayağa kaldırdık

banner1020

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu sezonu değerlendirdi

banner974
Nasıroğlu: Yıpranmış bir federasyonu ayağa kaldırdık
banner971
Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu tamamlanan sezon ve devam eden Easy Lig ve Jınior Lig için açıklamalarda bulundu.
6 ayda tüm kategorileri gerçekleştirdiklerini belirten Nasıroğlu yeni sezon için de erken başlangıç yapmayı planladıklarını açıkladı.
6 AYDA LİGLERİ BİTİRDİK
Nasıroğlu geç başladıkları ligleri başarı ile tamamladıklarını belirterek yeni sezonda erken başlayarak sezonu em kısa sürede tamamlama hedefinde olduklarını açıkladı.
YIPRANMIŞ BİR FEDERASYONU AYAĞA KALDIRDIK
Yönetim kurulu ile zor bir görev aldıklarını belirten Nasıroğlu hem yıpranmış bir federasyon hem de kasası boş bir durumda yola çıktıklarını belirterek yaptığımız yerinde sponsorluklarla hem sezonu kurtardıklarını hem de ligleri başarı ile oynattıklarını açıkladı.
Nasıroğlu, sponsorlarımız, kulüplerimiz ve sporcularımızla bu sezonu başarı ile sonlandırdık açıklamasında bulundu.
SPONSORIMIZLA İYİ ORGANİZE OLDUK
Başkan Nasıroğlu, “liglerimizin sponsorlüklerini alan Extend Ltd, Damdelen Petrol, Kılıf & Kılıf ile güzel bir birliktelik yaşadık. Ayrıca maçlarımızın yayın sponsörlüğü üslenen Kuzey Kıbrıs Tv de hem maçları yayınladı hem de Atatürk Spor Salonu’na koyduğu kameralarla maçların daha iyi çekilmesini sağladı. Onlara da Basketbol ailesi olarak teşekkür ederim.”açıklamasını yaptı.
HAKEMLERİMİZ DE BAŞARILIYDI
Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, küskün olan hakem camiasını da bir araya getirdiklerini belirterek, “Zor bir durumda olan bir hakem camiamızı Merkez Hakem Komitesi’nin deneyimli başkanı Eser Taçoy’un önderliğinde ayağa kaldırdık. Tecrübeli isimlerin yanına genç hakemler de ekleyerek camiamızı büyüttük.” dedi.
MİNİKLERİ ERKENE ALACAĞIZ
Devam etmekte olan Easy Lig ve Junior Lig için de açıklamalar yapan Nasıroğlu, “Vedat Kaner Vakfı ile yeni sezon için oturup maçların yazda değil de şubat ayında yapılması için çalışacağız. Bu miniklerin ortaya koyduğu mücadeleler görülmeye değer. Bize deste olan Vedat Kaner Vakfı ile de uzun sureli bir iş birliği yapmak amacındayız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.