Nasıroğlu: Yıpranmış bir federasyonu ayağa kaldırdık

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu sezonu değerlendirdi

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu tamamlanan sezon ve devam eden Easy Lig ve Jınior Lig için açıklamalarda bulundu.

6 ayda tüm kategorileri gerçekleştirdiklerini belirten Nasıroğlu yeni sezon için de erken başlangıç yapmayı planladıklarını açıkladı.

6 AYDA LİGLERİ BİTİRDİK

Nasıroğlu geç başladıkları ligleri başarı ile tamamladıklarını belirterek yeni sezonda erken başlayarak sezonu em kısa sürede tamamlama hedefinde olduklarını açıkladı.

YIPRANMIŞ BİR FEDERASYONU AYAĞA KALDIRDIK

Yönetim kurulu ile zor bir görev aldıklarını belirten Nasıroğlu hem yıpranmış bir federasyon hem de kasası boş bir durumda yola çıktıklarını belirterek yaptığımız yerinde sponsorluklarla hem sezonu kurtardıklarını hem de ligleri başarı ile oynattıklarını açıkladı.

Nasıroğlu, sponsorlarımız, kulüplerimiz ve sporcularımızla bu sezonu başarı ile sonlandırdık açıklamasında bulundu.

SPONSORIMIZLA İYİ ORGANİZE OLDUK

Başkan Nasıroğlu, “liglerimizin sponsorlüklerini alan Extend Ltd, Damdelen Petrol, Kılıf & Kılıf ile güzel bir birliktelik yaşadık. Ayrıca maçlarımızın yayın sponsörlüğü üslenen Kuzey Kıbrıs Tv de hem maçları yayınladı hem de Atatürk Spor Salonu’na koyduğu kameralarla maçların daha iyi çekilmesini sağladı. Onlara da Basketbol ailesi olarak teşekkür ederim.”açıklamasını yaptı.

HAKEMLERİMİZ DE BAŞARILIYDI

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, küskün olan hakem camiasını da bir araya getirdiklerini belirterek, “Zor bir durumda olan bir hakem camiamızı Merkez Hakem Komitesi’nin deneyimli başkanı Eser Taçoy’un önderliğinde ayağa kaldırdık. Tecrübeli isimlerin yanına genç hakemler de ekleyerek camiamızı büyüttük.” dedi.

MİNİKLERİ ERKENE ALACAĞIZ

Devam etmekte olan Easy Lig ve Junior Lig için de açıklamalar yapan Nasıroğlu, “Vedat Kaner Vakfı ile yeni sezon için oturup maçların yazda değil de şubat ayında yapılması için çalışacağız. Bu miniklerin ortaya koyduğu mücadeleler görülmeye değer. Bize deste olan Vedat Kaner Vakfı ile de uzun sureli bir iş birliği yapmak amacındayız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.



