MusMer UniLeague 13 Kasım'da başlayacak

Üniversiteler arası basketbol ligi olan MusMer UniLeague için basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda MusMer Group ile sponsorluk sözleşmesi imzalanırken, sezonun 13 Kasım’da başlayacağı açıklandı

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük üniversite basketbol ligi MusMer UniLeague’in 13 Kasım'da başlayacak yeni sezonu için düzenlenen basın toplantısında, lig sponsoru MusMer Group ile resmi sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Heyecan dolu bu sezon için bir araya gelen spor camiası, MusMer Group’un desteğiyle daha güçlü bir MusMer UniLeague deneyimi yaşanacağını duyurdu. Rauf Denktaş Üniversitesi (RDU), Yakın Doğu Üniversitesi (YDU), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ligde mücadele edecek üniversiteler arasında yer alıyor.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Toplantıda açıklanan ilk hafta programına göre, sezon 13 Kasım’da şu karşılaşmalarla açılacak:

- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)

- Rauf Denktaş Üniversitesi (RDU) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

- Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

Tüm karşılaşmalar Kuzey Kıbrıs TV ekranlarında canlı yayınlanacak.

MUSMER GROUP’TAN DESTEK MESAJI

Sponsorluk sözleşmesi imzası sonrası konuşan MusMer Group CEO’su Gülben Tuğbay Gök, yeni sezona dair heyecanlarını paylaştı. Gök “MusMer UniLeague, hem sporcular hem de Kuzey Kıbrıs spor kültürü için büyük bir anlam taşıyor. Bu yıl ligdeki rekabet ortamı ve dostluk bağları daha da güçlü olacak. MusMer Group olarak bu değerli organizasyona destek vermekten gurur duyuyoruz; tüm takımlara başarılar diliyor ve bu heyecanın parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi

KUZEY KIBRIS ÜNIVERSITE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANI HÜSEYIN AŞKIN KINACI

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, MusMer UniLeague’in sporun gençlere kazandırdığı değerleri yaşatma misyonuna vurgu yaparak şunları söyledi: “MusMer UniLeague, üniversite öğrencilerine yalnızca sportif başarı değil, aynı zamanda takım ruhu, dostluk ve sorumluluk gibi önemli değerleri kazandırıyor. Kuzey Kıbrıs’ta sporun gelişimi için bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Tüm takımlara başarılar dilerim; centilmence ve heyecan dolu bir sezon diliyorum.”

BASKETBOL FEDERASYONU ASBAŞKANI AHMET KARAOĞLAN

Kuzey Kıbrıs Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Karaoğlan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, federasyon olarak lig organizasyonuna katkıda bulunmanın önemine değindi: “İki federasyonun iş birliğiyle, basketbolu daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. MusMer UniLeague’in genç sporcular için değerli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Tüm takımlara başarılar diliyor, dostluk ve rekabetin bir arada olduğu bir sezon temenni ediyorum.”

MUSMER UNILEAGUE DIREKTÖRÜ ALI TÜZÜNKAN

MusMer UniLeague Direktörü Ali Tüzükan ise bu sezonun daha dinamik ve eğlenceli geçmesi için birçok yenilik sunduklarını ifade etti: “MusMer UniLeague, her yıl büyüyerek gençlere spor aracılığıyla değerli deneyimler kazandırıyor. Bu sezon seyircilerimize ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmak için çalışıyoruz. Tüm basketbolseverleri ekran başında ve tribünlerde bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz.”

13 Kasım’da başlayacak olan MusMer UniLeague, Kuzey Kıbrıs’ın basketbol tutkusunu canlı tutacak. Tüm takımlara başarılar diliyoruz!

