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Murat Biricik, basketbolda değişen kuralları anlatacak

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Murat Biricik, basketbolda değişen kuralları anlatacak
FİBA 2022 – 2023 sezonundan itibaren geçerli olacak, değişen bir dizi basketbol oyun kuralları yayınladı. Basketbol Federasyonu da bu maksatla Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik’i ülkeye getirdi.
Murat Biricik değişen ve yeni kurallar hakkında bir eğitim verecek. Bugün saat 17:45’te Spor Yazarları Derneği konferans salonunda antrenör veya yönetici konumunda kişilere ve basın mensuplarına yönelik 1 saatlik bir eğitim planlandı.
 
 
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