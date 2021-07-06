Milojevic ve Marjanovic, MGA kampında

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da kamp çalışmalarına devam eden Mağusa Gençlik Akademisi, kamp çalışmalarını bugün noktalıyor.

Genç yıldız adayları dün Sırbistan’ın dünya basketboluna kazandırdığı isimlerden Dejan Milojevic ve Boban Marjanovic ile tanışma fırsatı bulurken, yeteneklerini bu iki önemli isme izlettirme şansı da yakaladı.

Oyuncularımız idmanın ardından Milojevic ve Marjanovic ile anı fotoğrafı çektirirken, imza da aldılar.

