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Michael Jordan'ın Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı

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Amerikalı basketbol efsanesi Michael Jordan'ın son şampiyonluğu olan 1998 NBA Finalleri'nin ilk maçında giydiği forma 10,1 milyon dolara satıldı.

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Michael Jordan'ın Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı
 

Müzayede evi Sotheby's, bunun bir basketbol forması için şu ana kadar verilen en yüksek fiyat olduğunu duyurdu.

Jordan'ın 23 numaralı kırmızı Chicago Bulls forması için toplam 20 teklif yapıldı. Yıldızın 1997-98 sezonunda giydiği forma 2,7 milyon dolara satılmıştı.

Son olarak Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda giydiği “Tanrının Eli” adlı forması 9,28 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Sotheby's'e göre Jordan'ın NBA Finalleri formalarının çoğu, Smithsonian Afro-Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi'ne bağışlandı.

NBA'de 1996-97'de Kobe Bryant tarafından imzalanan forma da 3.7 milyon dolara satılmıştı.

“Son Dans”

Şu anda 59 yaşında olan Jordan, basketbol kariyerinin büyük bölümünü, altı şampiyonluk kazandığı Bulls ile geçirdi, ancak 2001'de Washington Wizards ile iki sezon oynadı ve emekli oldu.

Jordan'ın Bulls'taki son sezonu, 2020'de yayınlanan ESPN/Netflix belgeseli "The Last Dance"da (Son Dans) anlatıldı.

Şu anda, çocukluğunun geçtiği Kuzey Carolina'da bulunan basketbol takımı Charlotte Hornets'in sahibi olan Jordan, Nike'ın Air Jordan markasının spor ayakkabılarının satışından her yıl milyonlarca telif hakkı kazanıyor.
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