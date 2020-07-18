Mevlit’ten iddialı bildirge

Orhun Mevlit, yönetim kurulunu, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, yönetim kurulu üyeleriyle basketbolda gelişim için hazırladıkları 2020 Basketbol Federasyonu seçim bildirgesini açıkladı

Basketbol Federasyonunun 25 Temmuz’da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olan Orhun Mevlit, yönetim kurulunu, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, yönetim kurulu üyeleriyle basketbolda gelişim için hazırladıkları 2020 Basketbol Federasyonu seçim bildirgesini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Vizyonumuz; Kuzey Kıbrıs’ta Basketbolu en popüler spor dalı yapmaktır. Misyonumuz; Kuzey Kıbrıs’ta basketbolu hayatin ve kültürün bir parçası haline getirmektir. Değerlerimiz,adil, şeffaf, paylaşımcı, katılımcı, uluslararası, sürdürülebilir ve çağdaş bir yönetim anlayışı geliştirmektir.

● Adil: Ülke basketbolu ilgilendiren konulardaki kararlar spor etiği ve hukuk temelinde geciktirilmeden ve adil bir şekilde alınacaktır.

● Şeffaf: Basketbol için alınacak tüm kararlar; hesap verebilirlik ve adil kriterler doğrultusunda alınacaktır.

● Paylaşımcı: Basketbola hizmet veren herkesin görüş ve düşüncelerini dikkate alınacak, sürece katkı koymaları sağlanacak ve çoğulcu ve ekip ruhu ile hareket edilecektir.

● Katılımcı: Ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş olan basketbol sevgisini ve tutkusunu yeniden yapılandırarak, basketbola gönül verenlerin katılımı sağlanacaktır.

● Uluslararası: Kuzey Kıbrıs Basketbolunu dünya basketbol organizasyonlarıyla kurul(a)mayan temasları ve ilişkiler kurulması için gerekli girişimleri yapılacaktır.

● Sürdürülebilir: Kurumsallaşma sürecini tamamlamamış olan federasyon yapısı yeniden düzenlenerek, devamlılığın ve sürdürülebilirlik temelinde bir yapı oluşturulacak.

● Samimi ve gerçekçi: Federasyon yönetimi basketbol camiasını ilgilendiren konuları samimi ve gerçekçi bir yaklaşımla ele alacak, özgün ve yaratıcı çözümler üretecektir.

● Çağdaş: Basketbol standartlarımızı bir üst seviyeye taşıyabilmek için; çağımıza uygun tüm dijital ve elektronik platformları kullanılacak. Basketbolun ülke içindeki görünürlüğü ve varlığı artırılacak. Gerek federasyonun, gerek kulüplerin gerekse de oyuncuların marka değerini yükseltmek için çeşitli faaliyetler ve çalışmalar yürütülecek.

Hedeflerimiz;

1. 30 Haziran’da bir sonraki sezonun tüm takviminin (hazırlık, transfer, yabancı sayısı) net olarak ilan edilmesi (bu yıla özel 31 Ağustos).

2. Üniversiteler arası Basketbol Ligi'nin yeni baştan düzenlenerek, yıla yayılması ve azami seyirci çekecek şekilde fikstür, organizasyon, şovlar, ek hizmetler ve tanıtımının yapılması.

3. Basketbolun marka değerinin artırılması. Sponsorluk gelirlerinin artması, seyirci ve oyuncu sayısının artması. Oyuncuların bilinirliğini arttırılması.

4. Geleneksel ve sosyal medyada basketbolun görünürlüğünün camia dışına taşınması. Tüm iletişimler Türkçe ve İngilizce olacak.

5. Tüm federasyon kurumsal yönetim süreçlerinin (fikstür, lisans, transfer, yazışmalar, organizasyonlar, arşiv, oyuncu veritabanı, vs) otomasyonu için yazılım temin edilmesi.

6. Dünyada bir trend haline gelen 3x3 sokak basketbolunun ülke genelinde yaygın şekilde organize edilmesi.

7. Ülkedeki salonların hijyen, ısıtma, soyunma odaları altyapısının sırayla belirlenecek standartlara yükseltmesi için projeler geliştirme. Mevcut salonların 7 gün boyunca erişilebilir olmasını sağlamak. Yeni salon veya açık basketbol alanlarının projelerinin geliştirilmesi.

8. Altyapı yaş gruplarının yeni düzenlenerek, A takımlarda oynayabilecek oyuncu sayısını artırmak ve Fransa, Amerika ve İskandinav ülkelerinde olduğu Yaş gruplarında farklı yıl doğumlu oyuncuların bulunması sağlayarak, devamlılığını sağlamak.

9. Kadın Basketbol Ligi ile Erkek Basketbolu ile aynı derecede görünür, ve organize olmasını sağlamak.

10. Katılımcılık prensibine bağlı kalarak, yılda en az 4 kez, basketbolun tüm paydaşlarının bir araya gelmesine vesile sağlayacak etkinlikler organize etmek.

11. Başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere, yurt dışındaki yabancı organizasyonlar ile işbirliğine giderek basketbolcularımızın yurtdışındaki organizasyonlara katılımlarını sağlamak

12. Antrenör ve hakem eğitimlerine devam edilmesi. Daha fazla antrenör ve hakemin eğitebilmek adına eğiticilerin eğitimini de organize etmek.

13. Basketbol akademilerin ortak ilkelerle yönetilmesinin sağlanacaktır. Basketbol eğitimi veren okulların ve akademilerin federasyon tarafından kayıt altına alınması, desteklenmesi ve oluşturulacak prensipler çerçevesinde yönetilmesi.

14. Federasyonun ve kulüplerin gelirlerinin artırılması için ortak akıl oluşturabilmek adına çalıştay düzenlemek.

15. Genç ve A Takımların, yurtdışı temsiliyetleri, önceden hazırlanmış ve yıla yayılmış bir program temelinde organize edilecek. Milli takımlardan sorumlu bir İdari ve/veya Teknik Koordinatör görevlendirilecektir.

Basketbol Federasyonu aday yönetim kurulu üyelerimiz:

Orhun Mevlit – Başkan, Metin Ersoy - As Başkan, Ali Tüzünkan (Süreç Geliştirme ve İletişim Sorumlusu), Uraz Şentürk (Marka Pazarlama ve Süper Lig Sorumlusu), Çağda Pehlivan (Hukuk Sorumlusu), Yurdakul Cafer (Basın ve Halka İlişkiler Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu) Ateş Farisoğlu (Altyapı ve Eğitim Koordinatörü), Ömer Lütfi Sonuvar (Sayman, Finans)”