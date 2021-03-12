Mevlit: Parkelere dönmek için heyecanlıyız

Orhun Mevlit, maçların da oynanması konusunda açıklamalarda bulunurken, “Yeniden parkelere dönmek için heyecanlıyız. Spordan sorumlu bakanım Erhan Arıklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanım Mete Topcu ve Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, sizin desteğinizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, açık alanda antrenman yapma izni verilmesi nedeniyle açıklamalarda bulunurken, maçların da oynanması konusunda spordan sorumlu bakan olan Erhan Arıklıbaşta olmak üzere yetkililere çağrıda bulundu.

Orhun Mevlit’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

“Yeniden parkelere dönmek için heyecanlıyız.Yeniden başlama sürecindeSağlık Bakanı Ünal Üstel'e, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Düriye Deren Oygar’a, Yataklı Tedavi Kurumu Müdürü Cenk Soydan’a ve Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batu Beyit’e basketbol ailesi adına sonsuz teşekkür ederiz.

Temiz salonlar, canlı yayınlanan maçlar, dopdolu seyircili maçlar ve basketbol adına çok daha fazlası için sıra spordan sorumlu yetkililerdedir.

Sayın spordan sorumlu bakanım Erhan Arıklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulubaşkanım Mete Topcu ve Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, sizin desteğinizi bekliyoruz. Tek istediğimiz etkin iletişim ve sonuna kadar hak edilen ilgi ve adil paylaşımdır.”

