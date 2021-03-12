banner583
34 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
35 0
 
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
19 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
75 0
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
34 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
159 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
175 0
banner529
banner570

Mevlit: Parkelere dönmek için heyecanlıyız

banner476

Orhun Mevlit, maçların da oynanması konusunda açıklamalarda bulunurken, “Yeniden parkelere dönmek için heyecanlıyız. Spordan sorumlu bakanım Erhan Arıklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanım Mete Topcu ve Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, sizin desteğinizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

Mevlit: Parkelere dönmek için heyecanlıyız
Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, açık alanda antrenman yapma izni verilmesi nedeniyle açıklamalarda bulunurken, maçların da oynanması konusunda spordan sorumlu bakan olan Erhan Arıklıbaşta olmak üzere yetkililere çağrıda bulundu.
Orhun Mevlit’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:
“Yeniden parkelere dönmek için heyecanlıyız.Yeniden başlama sürecindeSağlık Bakanı Ünal Üstel'e, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Düriye Deren Oygar’a, Yataklı Tedavi Kurumu Müdürü Cenk Soydan’a ve Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batu Beyit’e basketbol ailesi adına sonsuz teşekkür ederiz.
Temiz salonlar, canlı yayınlanan maçlar, dopdolu seyircili maçlar ve basketbol adına çok daha fazlası için sıra spordan sorumlu yetkililerdedir.
Sayın spordan sorumlu bakanım Erhan Arıklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulubaşkanım Mete Topcu ve Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, sizin desteğinizi bekliyoruz. Tek istediğimiz etkin iletişim ve sonuna kadar hak edilen ilgi ve adil paylaşımdır.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.