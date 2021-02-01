banner583
banner590
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
2 0
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
16 0
 
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
47 0
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
9 0
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
34 0
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
64 0
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
19 0
banner529
banner570

Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz

banner476

Orhun Mevlit, “Ölü dönemde zoom üzerinden eğitimlerimizi nasıl yapabileceğimizin ve hayatın normale dönmesi sonrasında ligleri sırayla nasıl başlatacağımızın çalışmalarını yapıyoruz. Okullar açıldıktan 15 gün sonra top havaya atılacaktır.” açıklamasını yaptı

Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
banner601
Basketbol Federasyonu (KTFF) başkanı Orhun Mevlit, Hüseyin Kıral’ın Kıbrıs Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Kıral’ın Günlüğü programında açıklamalarda bulundu.
Orhun Mevlit’in açıklamaları şöyle:
“Yönetim kurulu olarak ölü dönemde hakem ve antrenörlerimiz için zoom üzerinden eğitimlerimizi nasıl yapabileceğimizin çalışmasını yapıyoruz. Hayatın normale dönmesi sonrasında ligleri sırayla nasıl başlatacağımızın çalışmalarını yapıyoruz.
Seyircisiz başlama olasılığı yüksektir. Youtube üzerinden maçların yayınlanması için fiziki alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Yeniden görüşme yapmayı düşünüyoruz.
MHK başkanımız hakemlerle toplantı yaptı. Sadece bir hakem bu toplantıya katılmadı. Bir sıkıntı kalmadı. Birileri dürtüklemezse de bir sıkıntı yaşanmayacaktır.
Oluşturulan Danışma Kurulu, yeni MHK’yi bilgilendirecek. MHK ile birlikte koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bir sıkıntı kalmadı. MHK’da uzlaşmacı iyi bir yönetim vardır. Hazır bir şekilde liglere gireceğiz.
Önümüzdeki günlerde eğitimiyle, sahadaki maçlarıyla basketbol gündemdeki yerini alacaktır. Okullar açıldıktan 15 gün sonra da top havaya atılacaktır. En büyük dileğimiz seyircili başlamaktır ama olmazsa da ligler başlayacaktır.
Sağlık anlamında iklim hazır olduğunda 15 gün içerisinde en kötü ihtimalle de üçüncü haftada maçlarımıza başlarız. Çünkü 10 gün öncesine kadar takımlarımız antrenmanlarını sürdürüyordu.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.