Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz

Orhun Mevlit, “Ölü dönemde zoom üzerinden eğitimlerimizi nasıl yapabileceğimizin ve hayatın normale dönmesi sonrasında ligleri sırayla nasıl başlatacağımızın çalışmalarını yapıyoruz. Okullar açıldıktan 15 gün sonra top havaya atılacaktır.” açıklamasını yaptı

Basketbol Federasyonu (KTFF) başkanı Orhun Mevlit, Hüseyin Kıral’ın Kıbrıs Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Kıral’ın Günlüğü programında açıklamalarda bulundu.

Orhun Mevlit’in açıklamaları şöyle:

“Yönetim kurulu olarak ölü dönemde hakem ve antrenörlerimiz için zoom üzerinden eğitimlerimizi nasıl yapabileceğimizin çalışmasını yapıyoruz. Hayatın normale dönmesi sonrasında ligleri sırayla nasıl başlatacağımızın çalışmalarını yapıyoruz.

Seyircisiz başlama olasılığı yüksektir. Youtube üzerinden maçların yayınlanması için fiziki alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Yeniden görüşme yapmayı düşünüyoruz.

MHK başkanımız hakemlerle toplantı yaptı. Sadece bir hakem bu toplantıya katılmadı. Bir sıkıntı kalmadı. Birileri dürtüklemezse de bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Oluşturulan Danışma Kurulu, yeni MHK’yi bilgilendirecek. MHK ile birlikte koordineli bir şekilde çalışacaklar. Bir sıkıntı kalmadı. MHK’da uzlaşmacı iyi bir yönetim vardır. Hazır bir şekilde liglere gireceğiz.

Önümüzdeki günlerde eğitimiyle, sahadaki maçlarıyla basketbol gündemdeki yerini alacaktır. Okullar açıldıktan 15 gün sonra da top havaya atılacaktır. En büyük dileğimiz seyircili başlamaktır ama olmazsa da ligler başlayacaktır.

Sağlık anlamında iklim hazır olduğunda 15 gün içerisinde en kötü ihtimalle de üçüncü haftada maçlarımıza başlarız. Çünkü 10 gün öncesine kadar takımlarımız antrenmanlarını sürdürüyordu.”



