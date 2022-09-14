Mevlit: Kulüplerin tümü bizim için eşittir

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, olağanüstü genel kurul istemi ile toplanan imzaların geçerli olanının 7 olduğunu ifade ederek, imza koyan, imzasını çeken ve hiç imza koymayan kulüplerin tümünün kendileri için eşit olduğunun altını çizdi

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, geleneksel hale getirdiği spor basını ile buluşmalarına bir yenisini ekledi. Lefkoşa TonicHouse’da gerçekleştirilen basın buluşmasında Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Tüzünkan, Ateş Farisoğlu, Av.Çağda Pehlivan, Uraz Şentürk ve Yurdakul Cafer yer aldı. Başkan ve yöneticilerin açıklamalarının ardından soru cevap şeklinde devam eden basın buluşması fikir ve önerilerin alınması ile son buldu.

Toplantıda olağanüstü genel kurul için başlatılan imza kampanyası, Prolig başta olmak üzere liglerdeki son durum, devletin ödemediği katkı payları ve basketbolun gelişimi konusundaki projeler konuşuldu.

MEVLİT: İMZA KOYAN, İMZASINI ÇEKEN VE HİÇ İMZA KOYMAYAN KULÜPLERİN TÜMÜ BİZİM İÇİN EŞİTTİR

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, olağanüstü genel kurul istemi ile toplanan imzalar konusunda açıklamada bulunurken, tüzük gereği 3’te 2 olan geçerli imzanın toplanmadığını aktardı. Mevlit, geçerli toplam imzanın 7 olduğunu, kendilerine gönderilen imza listesinde yer alan 2 kulübün oy hakkı olmadığının tespit edildiğini, 3 kulübün ise imzalarını geri çektiğini yazılı olarak federasyona ilettiğini belirtti. Mevlit, imza koyan, imzasını çeken ve hiç imza koymayan kulüplerin tümünün kendileri için eşit olduğunun altını çizerken, 24 Eylül’de mali genel kurulları olduğunu, basketbol için çalışmaya devam edeceklerini, özellikle spor yönetimi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi beklentilerini vurguladı.

BASKETBOLDAKİ SON DURUM YÖNETİCİLER TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Yönetim Kurulu Üyesi Uraz Şentürk, Prolig’de yeni sezon hazırlıkları konusunda spor yazarlarını bilgilendirirken, Ali Tüzünkan basketbol camiası içerisinde nitelikli muhalefetin kendilerini ileriye taşıyacak bir argüman olduğuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Yöneticiler Yurdakul Cafer ve Ateş Farisoğlu da basketbolda yaşanan bazı gelişmeler konusunda merak edilen soruları cevaplarken, Av.Çağda Pehlivan, tüzük konusundaki sıkıntıları gündeme getirdi.



