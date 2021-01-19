Mevlit: FIBA’da maç yöneten hakem hedefimiz var

Orhun Mevlit, “FIBA’da maç yöneten bir Kıbrıslı Türk hakem hedefimiz var. Bunu yapabilme adına mevcut hakem organizasyonuna yenilikler getirdik. Futbol dışında tüm sporlar içinde en yüksek ücretlendirmeye gittik.” açıklamasını yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu, son günlerde yaşanan gelişmeler yanında yeni Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) tanıtımını yaptığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, tüm federasyonlarının olağan bir hakkı olan kurullarını belirleme hakkını kullandıklarını söyleyerek sözlerine başladı.

Kurumsal kimlik içinde bazı iddiaları cevaplamak istedikleri için basın toplantısını gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Mevlit, değişimin bulundukları bu salonda yaşandığını ve kendilerinin göreve geldiğini, herkesin değişim istediğini ancak kimsenin kendisine dokunulmamasını istediğini aktardı.

Kendilerinin hesap verebilir denetlenebilir bir yapı amacıyla hareket ettiklerini, FIBA’da maç yöneten bir Kıbrıslı Türk hakem hedeflerine vurgu yaparak, bunu yapabilme adına mevcut hakem organizasyonunu, ölçümlendirme, denetleme, denetleyiciyi denetleme ve puantaj getirdiklerini belirtti.

Mevlit, 2021’in bütçesi belirlenmemiş olmasına rağmen bir taahhüde girerek futbol dışında tüm sporlar içinde en yüksek ücretlendirmeye gittiklerini belirtti.

“Muhafazakaryapıyı iyi niyete rağmen kıramadık”

Bu değişim süreci içerisinde ölçülebilirliğin önemli olduğunu belirten Mevlit, “Hakem değerlendirici eğitimi düzenledik, özel izinle, hakem değerlendiricilerimiz Dünyada ve Türkiye’de nasılsa burada aynı standartta olması için çalışıyoruz.

Bu bir süreçtir, belli sürece ihtiyaç var.Standardın tam oturmaması nedeniyle eski MHK ile görüştük.Ancak muhafazakar ve korumacı bir yapıyla karşılaştık. Bizlerin başarısının simgesi takımlar ve hakemlerin uluslararası performansıdır.

Gerçek başarıyı yansıtacak kurum hakem camiasıdır ancak bu muhafazakar yapıyı iyi niyete rağmen kıramadık” dedi.

“13 kulübün 11’i hakemlerle ilgili konuştu”

Tüzüğün gayet net ve açık olduğunu, MHK’de başkanlık da yapabileceğini ama hiçbir zaman bir isim zikretmediğini belirten Mevlit, “16-17 yıllık hakemlik yapan hakemin bile bir özlük dosyası, bir kayıt yoktur.

9 yılda 3 başkan değişti tek değişmeyen MHK oldu. Biz maçlardaki performans ve fiziki testlerini istedik, istemeye de devam edeceğiz.Bunlarla gelişebiliriz. Hakem ödemeleri bir zarf içinde bir kişiye verilir, onun tarafından dağıtılırdı.Şu an hakemlere hesap açtırdık, artık böyle yürüyor.” dedi.

Seçilmeden önce yaptıkları toplantılarda 13 kulüpten 11’inin hakemlerle ilgili konuları olduğuna işaret eden Mevlit, “Kulüplerin serzenişlerine hiç kulak verilmedi. Sorgulanamaz bir yapı vardı, hakem de hata yapar bunu tabulaştırmanın anlamı yoktur.” dedi.

