Mevlit: Basketbolu yavaşlatma tehlikesi var

Orhun Mevlit,“Basketbol doğru bir katkı payı alamıyor. Federasyon olarak hak ettiğimiz bütçe ödemesini alamamamız durumunda Mart 2021’e kadar basketbolu yavaşlatma hatta durdurma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz.” açıklamasını yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit,“Basketbol toplam spor bütçesi içinde doğru bir katkı payı alamıyor. Federasyon olarak 2020’deki protokollerle hak ettiğimiz bütçe ödemesini alamamamız durumunda Mart 2021’e kadar basketbolu yavaşlatma hatta durdurma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz.” açıklamasını yaptı.

2021 yılında birincil amaçlarının devlet spor teşkilatı ile koordineli çalışmak ve basketbolun hak ettiği bütçeyi almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Mevlit, herkesin büyümeyi hayal edebileceğini ancak bunun maddi bir karşılığının bulunduğunu aktardı.

Kendilerinin basketbolun toplam spor bütçesi içinde yıllardır doğru bir katkı payı almadığını düşündüğünü, verilen rakamlarla basketbolun maç, seyirci ve takım sayısıyla kıyaslandığında adaleti yansıtmadığını belirten Mevlit, yeni yılda doğru bir spor teşkilat yapısı ile sağlıklı bütçeler almak istediklerini söyledi.

Mevlit yarın itibarıyla federasyon olarak 2020’deki protokollerle hak ettikleri bütçe ödemesini alamamaları durumunda Mart 2021’e kadar basketbolu yavaşlatma hatta durdurma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceklerinin altını çizdi.

