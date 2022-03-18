Leventspor, Türkiye finallerine doğru ilerliyor

Basketbolda geçtiğimiz ay Kayseri’de düzenlenen Türkiye U-14 Bölge Şampiyonası’nda başarılı olarak Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Leventspor, yer aldığı C Grubu’nu yenilgisiz lider olarak tamamladı. Leventspor Cumartesi günü oynayacağı maçı kazanması halinde Türkiye finallerine katılma başarısı gösterecek.
Kayseri’de 15-19 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyona güzel bir başlangıç yapan Leventspor, ilk gün karşılaştığı Akşehir Master takımını 91-23, ikinci gün organizasyonun iddialı takımlarından biri olan Atlas Tigers takımını ise 91-37’lik farklı skorla yenerek ikide iki yapmıştı. Grup birinciliği için Nusaydin Belediyespor ile karşılaşan Levent, 78-31 gibi farklı bir galibiyet daha elde ederek C Grubu’nu lider tamamlama başarısı gösterdi.
Leventspor Cumartesi günü yarın A Grubu ikincisi ile B Grubu üçüncüsü arasında oynanacak karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan takımla karşılaşacak. Bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde adını Türkiye finallerine yazdıracak
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