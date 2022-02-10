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Leventspor Kayseri'den grup birincisi çıktı

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Leventspor Kayseri'den grup birincisi çıktı
Levent Spor Türkiye Basketbol Federasyonunun Kayseri'de düzenlediği U 14 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda grubunda oynadığı iki maçı da kazanarak grup birincisi olarak adını Anadolu Şampiyonasına yazdırmayı başardı.
Kayseri’de yer alan U 14 Kızlar Bölge Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, ilk maçında karşılaştığı Gaziantep GSK karşısında 96-44 galip gelmişti.
 
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