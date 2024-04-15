Levent tartışmalı maçı kaybetti

Türkiye Ortaokullararası Basketbol 8’li finallerinde mücadele eden Levent Kolej takımı ilk maçını tartışmalı bir maç sonunda mağlup oldu.
A Grubu’nda yer alan Levent Kolej kızları ilk maçında Ankara Özel Tema Ortaokulu’na tartışmalı bir maç sonunda 60-51 yenildi.
Maçta hakemlerin kural hatası yapması dikkat çekerken maça Levent Kolej’in itiraz edip etmeyeceği merak konusu.
Levent Kolej ikinci maçında yarın Ankara Özel Arı Ortaokulu ile yapacak.
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