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Levent rahat kazandı

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Levent rahat kazandı
Basketbol Liglerinin yeni ekiplerinden CaesarProjects Larnaka Gençler Birliği ligdeki ilk maçına dün akşam çıktı. Takım, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta şampiyonluğun en büyük adaylarından Leventspor’a 94-35 kaybetti. Leventspor bu sonuçla liderliğini devam ettirdi.

 
 
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