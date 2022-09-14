Levent rahat kazandı

Basketbol Liglerinin yeni ekiplerinden CaesarProjects Larnaka Gençler Birliği ligdeki ilk maçına dün akşam çıktı. Takım, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta şampiyonluğun en büyük adaylarından Leventspor’a 94-35 kaybetti. Leventspor bu sonuçla liderliğini devam ettirdi.
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