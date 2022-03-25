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Levent Koleji Türkiye finallerinde

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Levent Koleji Mersin’de Ortaokul Basketbol Yarı Final Müsabakalarında başarılı olarak adını Türkiye’nin en iyi sekiz takımı arasına yazdırdı

Levent Koleji Türkiye finallerinde
Ülkemizde Ortaokullu Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nı birincilikle tamamlayan ve Mersin’de düzenlenen Ortaokullar Basketbol Yarı Final Müsabakalarına katılan Levent Koleji, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.
Levent Koleji yer aldığı grupta oynadığı üç maçı da kazanarak finallere yükselecek olan takımın belirleneceği yarı final müsabakasında Hatay Namık Kemal Ortaokulu ile karşılaştı. Rakibini 96-41 mağlup eden Levent Koleji adını en iyi 8 takım arasına yazdırarak finallere kaldı.
 
 
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