Levent çifte finalist

Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Liginde Levent ve Levent Gelişim finalde.

İki maç kazanım esasına göre oynanan maçlarda Levent, Actlanders karşısında 89-28 ve Levent Gelişim de Akdeniz Dpor Birliği karşısında 60-31 galip gelerek seriyi 2- kazanarak finale yükseldiler.

Ligin finalinin ilk maçı yarın (cumartesi) Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de oynanacak.