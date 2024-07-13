Levent çifte finalist

Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Liginde Levent ve Levent Gelişim finalde.
İki maç kazanım esasına göre oynanan maçlarda Levent, Actlanders karşısında 89-28 ve Levent Gelişim de Akdeniz Dpor Birliği karşısında 60-31 galip gelerek seriyi 2- kazanarak finale yükseldiler.
Ligin finalinin ilk maçı yarın (cumartesi) Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de oynanacak.
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