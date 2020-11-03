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Lefkoşa’da dostluk ve Tofaş kazandı

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Lefkoşa’da dostluk ve Tofaş kazandı
Güney Kıbrıs basketbol takımı Keravnos Strovolos ile Türkiye basketbol takımı Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında  Lefkoşa’da karşı karşıya geldiler.
Keravnos – Tofaş FIBA Şampiyonlar Ligi maçı Lefkoşa Tassos Papadopoulos Eleftheria Salonunda oynandı. Dostça geçen maçtan Tofaş 84 – 74 galip ayrıldı. Tofaş’ta DeVaughn Akoon-Purcell 24 sayı, DJ White 17 sayı, Nuni Omot 11 sayı ve  Semaj Christon 10 sayı ile galibiyette pay sahibi oldular.
Tarihinde ilk kez FIBA Şampiyonlar Ligindegruplara kalan ve bunu başaran ilk Kıbrıs takımı olan Keravnos, maçı 10 sayı farkla kaybetti.
 
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