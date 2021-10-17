Lefkoşa’da basketbol şov tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3X3 Basketbol Turnuvası muhteşem final akşamı ile tamamlanırken, No Name, KoopLegends, Gabiralar ve Girne Merkez şampiyon oldular

Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde ve KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3X3 Basketbol Turnuvası muhteşem final akşamı ile tamamlandı.

Merkez Lefkoşa’da yer alan ve dört gün süren turnuvanın final akşamı renkli görüntülere sahne oldu.Keyifli maçlar, dans gösterileri, 4 gün boyunca Youtube’da canlı yayın, şölen havası yaşattı. Çok sayıda basketbol severin takip ettiği çeyrek final, yarı final ve final maçları öncesinde tekerlekli sandalye basketbol maçı da büyük ilgi gördü.

FIBA’dan onaylı özel bir zeminde oynanan maçlar arasında Cranberries Dans Okulu ve Stüdyo 21 ekipleri de gösterileri ile maçları takip edenleri coşturdu. Yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı etkinlikte oynanan final maçları büyük heyecana sahne olurken, tüm turnuva dört gün boyunca Youtube’da canlı olarak yayınlandı.

Düzenlenen ödül töreninde ilk kez 3X3 basketbol maçına imza atan Aspelya 1 ve Aspelya 2 takımlarına özel ödüllerini LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy takdim etti.

U 15 Erkekler Şampiyonu No Name takımına ödülünü Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren sunarken, Master Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan KoopLegends takımı ödülünü LTB Meclis Üyesi Levent Çıraklı’dan aldı.

Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Gabiralar ve büyük erkeklerde şampiyon olan Girne Merkez takımlarına ödüllerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit birlikte takdim etti. Şampiyon takımlara Under Armour firması tarafından da hediye çekleri ödül töreni esnasında verildi.

