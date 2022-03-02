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Lefke’de kazanan DAÜ

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Lefke’de kazanan DAÜ
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG’de ikinci devrenin ilk haftası olan altıncı hafta mücadelesinde Lefke Avrupa Üniveresitesi (LAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. LAÜ Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi 66-50’lik skorla konuk DAÜ kazandı.
Nweke ve Okorefe ön planda
Maçı baştan sona 21-11, 37-24, 52-42 ve 66-50’lik skorla kazanan DAÜ, ligdeki ikinci galibiyetini de LAÜ karşısında elde etmiş oldu. LAÜ’den Emmanuel Nweke 22 sayı, 18 ribaunt ve DAÜ’den Marho Okorefe 22sayı, 13 ribaunt, aynı zamanda 32’şer verimlilik puanıylamüsabakanın öne çıkan isimleri oldular.
 
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